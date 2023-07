Incidente sul lavoro a Limbiate, operaio precipita da 10 metri durante lavori di manutenzione

È precipitato da un’altezza di circa 10 metri mentre stava eseguendo lavoro di manutenzione nel centro commerciale: un operaio di 48 anni è finito in ospedale. Un po’ malconcio ma, secondo le prime informazioni, non dovrebbe essere in pericolo di vita. Un miracolato, vista la notevole altezza da cui è precipitato.

Incidente sul lavoro a Limbiate, trasportato all’ospedale di Desio

Tutto è accaduto verso la mezzanotte. L’uomo era intento a eseguire lavori all’interno della galleria. Interventi di manutenzione che era stato ritenuto necessario eseguire con il centro commerciale chiuso per motivi di sicurezza e per non recare disturbo alle attività commerciali. All’improvviso, per cause ancora in fase di accertamento, l’operaio è caduto dalla piattaforma mobile. Un brutto volo di una decina di metri che ha fatto subito pensare al peggio.

Una volta dato l’allarme sul posto è arrivata l’automedica con l’ambulanza della Croce Bianca di Cesano Maderno. Con loro anche i Vigili del fuoco. L’uomo era cosciente. Dopo la prima assistenza sul posto è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Desio in codice giallo: soltanto dopo tutti gli accertamenti del caso, per capire se la caduta ha causato anche lesioni interne, si avrà un quadro completo della sua situazione.

Incidente sul lavoro a Limbiate, sul posto anche carabinieri e tecnici Ats

Al Carrefour sono arrivati anche i Carabinieri della Compagnia di Desio con il compito di fare piena luce sull’accaduto. Insieme a loro sul posto anche i tecnici dell’Ats Brianza per verificare il rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e accertare eventuali responsabilità.