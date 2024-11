Incidente stradale nella notte in viale Fulvio Testi, morta una 20enne

Incidente stradale mortale nella notte tra domenica 10 e lunedì 11 a Cinisello Balsamo, lungo viale Fulvio Testi. Per cause al vaglio delle forze dell’ordine una vettura condotta da un 26enne è uscita di strada finendo contro il guard-rail posto a delimitazione della carreggiata che avrebbe infilzato la lamiera. Nulla da fare per la passeggera, una 20enne di Cologno Monzese.

Incidente mortale a Cinisello Balsamo, il conducente dell’auto soccorso in codice giallo

L’incidente è accaduto poco prima delle 2 all’altezza di via Ferri. Sul posto, oltre a una pattuglia della Polstrada e ai vigili del fuoco che hanno estratto gli occupanti dall’auto. Il conducente è stato soccorso in codice giallo e portato da un’ambulanza del 118 all’ospedale San Raffaele di Milano.