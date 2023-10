Incidente stradale nella notte a Muggiò: un’auto si ribalta, vigili del fuoco sul posto

Incidente stradale tra due auto a Muggiò, in via Primo Maggio, nella notte di lunedì 23 ottobre: una delle due vetture, a causa della collisione, si è ribaltata. Due le persone coinvolte, un 31enne e un 44enne. Il personale paramedico inviato dal 118 ha raggiunto il luogo del sinistro, attorno all’una e venti, in codice rosso: una volta sul posto la situazione si è fortunatamente rivelata decisamente meno grave del previsto.

La scema dell’incidente di Muggiò (foto Vigili del fuoco di Monza e Brianza)

Incidente stradale a Muggiò in via Primo Maggio

Intervenuti anche i vigili del fuoco per soccorrere la persone coinvolte nel sinistro e per il ripristino delle condizioni di sicurezza. Inviata un’autopompa serbatoio dal distaccamento di Desio. Per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell’incidente presente una pattuglia dei carabinieri.