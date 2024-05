Nell’auto ribaltata in Valassina: il primo a soccorrerla un volontario della Croce Bianca di Giussano

Ѐ stato un volontario della Croce Bianca di Giussano il primo a prestare i primo soccorsi nel pomeriggio di venerdì 10 maggio a una donna che si è ritrovata a testa ingiù in un’auto, lungo la Valassina, dopo un incidente stradale, all’altezza di Garbagnate Monastero, nel Lecchese, che ha tra l’altro determinato la temporanea chiusura del tratto, in direzione sud.

Nell’auto ribaltata in Valassina, il volontario assistito dai vigili del fuoco in attesa dell’ambulanza

Quattro alla fine le persone coinvolte nel sinistro tra le quali l’occupante della vettura ribaltata, l’unica poi portata al pronto soccorso dell’ospedale di Erba in codice verde per accertamenti. In attesa dell’arrivo dell’ambulanza il volontario brianzolo è stato supportato dai vigili del fuoco di Lecco che gli hanno fornito i presidi necessari per iniziare a medicare il braccio della donna, poi soccorsa più compiutamente dal personale inviato dal 118.