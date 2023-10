Lissone, carambola tra tre auto sulla rampa di accesso della Valassina

Carambola sulla rampa: incidente stradale con tre auto coinvolte sulla strada di accesso della Statale 36 Lissone ovest-Desio Sud, poco dopo mezzanotte, tra sabato 21 e domenica 22 ottobre.

Carambola sulla rampa della Valassina, due feriti lievi

Sul posto per soccorrere la persone coinvolte nel sinistro e per il ripristino delle condizioni di sicurezza sono intervenuti i vigili del fuoco: dalla Centrale operativa sono state inviate squadre con autopompe serbatoio dal distaccamento di Desio e Lissone e un carro fiamma. Due le persone portate in codice verde, da personale sanitario inviato dal 118, ai pronto soccorso dell’ospedale di Desio e del Policlinico di Monza.