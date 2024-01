Incidente stradale a Cesano Maderno, una 36enne in codice giallo all’ospedale di Monza

Una donna di 36 anni, secondo quanto riporta la Agenzia emergenza urgenza, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza dopo un incidente stradale che nella tarda serata di mercoledì 10 gennaio l’ha vista protagonista in via Gaetana Agnesi, a Cesano Maderno.

Incidente stradale a Cesano, una sola vettura coinvolta. Sul posto i vigili del fuoco

Il sinistro, che ha coinvolto la sola vettura guidata dalla donna, è accaduto attorno alle 23.40. Sul posto per soccorrere il ferito e il ripristino delle condizioni di sicurezza sono intervenuti anche i vigili del fuoco con due autopompe, dal distaccamento volontario di Bovisio Masciago e dal distaccamento di Desio. Presente anche personale sanitario inviato dal 118 e i carabinieri per la ricostruzione dell’accaduto.