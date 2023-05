Incidente nella notte in Valassina: perde il controllo e la Punto finisce in bilico nel canale

Con l’auto è finita fuori strada, nel canale di scolo delle acque. La Fiat Punto è rimasta in bilico, sospesa. Si tratta della scena dell’incidente che si sono trovati davanti i soccorritori nella notte di venerdì 12 maggio, intorno alle 2.40 lungo la Statale 36 Valassina in direzione nord, all’uscita Briosco/Arosio.

Incidente in Valassina, al volante una 35enne

Al volante dell’utilitaria carambolata nel fossato una 35enne residente in provincia di Lecco. Avrebbe perso il controllo mentre affrontava l’uscita della superstrada e la sua corsa è terminata nel canale di scolo delle acque piovane a lato della strada. Immediata la chiamata al 112 con l’invio sul posto di un’ambulanza della Croce Bianca Giussano attivata in codice giallo supportata da una pattuglia dei carabinieri di Verano Brianza e da due pattuglie della polstrada di Monza.

Le due auto della Stradale sul luogo del sinistro

Incidente in Valassina, svincolo temporaneamente chiuso

Sono stati allertati anche i vigili del fuoco di Seregno con l’autopompa ma l’intervento non è stato necessario. Lo svincolo è stato temporaneamente chiuso e il il traffico deviato per consentire le operazioni di recupero del mezzo affidate al Soccorso stradale. La automobilista, dopo essere stata valutata dai soccorritori sul posto, ha rifiutato il trasporto in ospedale ed è stata affidata ad un conoscente. È stata comunque sottoposta come da prassi a precursore e successiva prova con etilometro.