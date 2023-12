Incidente mortale sulla A4: tratto chiuso, traffico in tilt anche a Monza

Ha avuto ripercussioni anche sul traffico di Monza e dintorni il grave incidente stradale che si è verificato martedì 5 dicembre, intorno alle 6 del mattino, sull’autostrada A4 in direzione Milano e ha portato alla chiusura dell’uscita di Sesto San Giovanni.

Incidente mortale sulla A4: coinvolti un camion e un furgone, morto l’autista del mezzo pesante

Coinvolti un furgone, che si è ribaltato in scarpata, e un camion che si è schiantato contro un pilone di un pannello luminoso: l’autista di 25 anni è morto, l’uomo di 58 anni sul furgone è stato soccorso e ricoverato all’ospedale Niguarda in codice giallo.

Sul posto i vgili del fuoco, i soccorsi meccanici e quelli sanitari con tre ambulanze e due automediche, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.

Incidente mortale sulla A4: le conseguenze sul traffico

La chiusura dello svincolo di Sesto è stata seguita intorno alle 9 dalla chiusura temporanea del tratto compreso tra l’allacciamento con l’A58 Tangenziale Esterna di Milano e Sesto San Giovanni, in direzione Milano, con l’uscita consigliata a Monza e il traffico consentito su una corsia con 8 km di coda. Code che si sono prolungate oltre Cavenago per ore con traffico intenso sulla tratta fino a Brescia: alle 13 l’uscita risultava ancora chiusa.

Per chi è diretto verso Torino Autostrade per l’Italia consiglia la A58 TEEM e successivamente la A50 Tangenziale ovest di Milano. Per le lunghe percorrenze, da Brescia verso Milano, consigliato utilizzare la A35 BreBeMi.