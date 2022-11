Incidente in Valassina a Carate: medico e infermiere si calano dall’elicottero

Pomeriggio da dimenticare quello di venerdì 18 novembre sulla Statale 36: dopo un primo incidente accaduto attorno alle 13 che ha visto coinvolti due camion e un’auto, con un ferito grave, l’elisoccorso si è levato di nuovo in volo poco prima delle 17, sempre in carreggiata Nord, all’altezza dell’uscita Carate Brianza Nord, per un secondo sinistro che ha visto coinvolte due auto che si sono scontrate, verosimilmente a causa di un cambio di corsia improvviso. Il medico e l’infermiere si sono calati sulla superstrada con il verricello.

La scena del sinistro (foto Vigili del Fuoco)

Incidente in Valassina a Carate: il bilancio è di due feriti

Sul posto anche due ambulanze da Mariano Comense e Biassono, i vigili del fuoco di Lissone con l’autopompa e il carrofiamma dalla caserma di Seregno e squadre Anas per gestire la viabilità oltre alla Polstrada per i rilievi. Due i feriti, entrambi coscienti, uno dei quali è rimasto incastrato nell’auto, la Smart, successivamente trasferiti in codice giallo negli ospedali di Monza San Gerardo e Vimercate in ambulanza mentre l’elisoccorso è rientrato alla base. Poco prima delle 18 la strada è stata completamente riaperta.