Incidente tra un’auto e due tir sulla Valassina a Briosco, traffico in tilt

Tamponamento tra un’auto e due mezzi pesanti lungo la Statale 36, all’altezza di Briosco, in direzione Nord con tre feriti, dei quali uno in gravi condizioni portato all’ospedale San Gerardo di Monza in elicottero, e grandi disagi alla circolazione. Il sinistro è accaduto venerdì 18 novembre attorno alle 12.50. I vigili del fuoco sono intervenuti per liberare uno dei conducenti dei camion rimasto incastrato nella cabina, un’estrazione particolarmente difficile. Presenti l’autopompa del distaccamento di Desio e due moduli di supporto dai distaccamenti di Lissone e Seregno Volontari.

L’intervento dei vigili del fuoco

Incidente in Valassina a Briosco, uscita obbligatoria a Giussano

Arrivata anche una autogru dei Vigili del fuoco di Como per rimuovere i mezzi pesanti. La Polizia stradale ha chiuso temporaneamente il tratto per consentire l’intervento. Disposta l’uscita obbligatoria a Giussano: come prevedibile il traffico è andato in tilt anche nel paese.