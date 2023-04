Incidente di Meda: il 17enne è fuori pericolo, ma rischia di perdere una gamba

È fuori pericolo di vita il 17enne investito a Meda la notte del 7 aprile, ma rischia di perdere una gamba. Il ragazzo, residente a Carate Brianza, è stato estubato nelle ultime ore: era stato ricoverato al San Gerardo di Monza in prognosi riservata nel reparto di neurorianimazione.

Meda, il conducente dell’auto positivo all’alcol test

L’incidente era accaduto dopo la mezzanotte: il 17enne era a bordo di uno scooter di proprietà di un 23enne di Giussano. L’impatto con un’auto guidata da un 33enne di Solaro, il cui tasso di alcol era poi risultato leggermente sopra il consentito (0,79 e 0,66 grammi per litro contro il limite di 0,5). Il motorino su cui invece viaggiava il minorenne sembra fosse senza targa né assicurazione.

Ora, il 17enne caratese, non è più in pericolo di vita ma al netto delle valutazioni di danno neurologico, i medici stanno valutando la possibilità di amputazione della gamba sinistra. Il coinvolgimento penale anche della famiglia è in fase di accertamento.