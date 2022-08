Incidente a Giussano: travolti gli avventori all’esterno di un bar in via Rimembranze

Spaventoso incidente stradale martedì 9 agosto, alle 12.15 circa, a Giussano, all’angolo tra la via Rimembranze e la via Aliprandi. Secondo una prima ricostruzione, ancora forzatamente parziale, a scontrarsi sono state una Fiat Panda ed una Jeep, che a seguito del crash ha travolto i tavolini all’esterno di un bar, il “Rever Cafè”, dove erano seduti alcuni avventori.

Incidente: tre ambulanze e l’elisoccorso sul posto

Una fase dei soccorsi

L’allarme ha convogliato sul posto in codice rosso, quello solitamente riservato ai casi di maggiore gravità, un’automedica da Desio, due ambulanze della Croce Bianca di Besana Brianza ed una della Croce Rossa di Lentate sul Seveso, oltre ad un elisoccorso, che si è alzato in volo da Como ed è atterrato nella zona del vicino cimitero. Il personale sanitario si sta concentrando soprattutto su uno dei clienti del bar, che appare il caso più serio, anche se le testimonianze dei presenti lo descrivono come cosciente.

Incidente: al lavoro i vigili del fuoco di Desio e Lissone

Il personale sanitario al lavoro

Sul luogo del sinistro sono arrivati anche i vigili del fuoco di Desio, con un’autopompa, e di Lissone, con un carro fiamma, che si stanno occupando in particolare della messa in sicurezza dei mezzi coinvolti. Presenti anche il comandante della stazione locale dei Carabinieri Antonio Mansolino, il comandante della polizia locale Martino De Vita e l’assessore alla cultura Sara Citterio.