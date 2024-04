Incidente a Giussano, paura per un motociclista di 22 anni

Attimi di apprensione a Giussano nel tardo pomeriggio di venerdì 5 aprile per un motocilista di 22 anni coinvolto in un incidente stradale in via Lario. Per cause che saranno accertate dalle forze dell’ordine poco prima delle 18 si è scontrato con un furgone.

Incidente a Giussano, arrivano i soccorsi

Giussano incidente

Il ragazzo, che stava rientrando a casa, proveniva dalla Statale 36. Il primo soccorso è stato portato da una volontaria di Croce Bianca di Giussano e altri due volontari del 118 che passavano di lì per casoin attesa dell’ambulanza di Seregno Soccorso arrivata in posto insieme alla polizia locale. Sempre cosciente, è stato alla fine accompagnato in codice verde all’ospedale di Desio.

Incidente a Giussano, traffico in tilt

La strada chiusa al traffico e la circolazione ne ha risentito in tutta la zona.con lunghe code in entrambi i sensi di marcia in orario di punta.