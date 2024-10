Incidente a Giussano: malore alla guida, finisce contro un’auto in sosta

Ci sarebbe un malore all’origine dell’incidente che nella tarda di mercoledì 30 ottobre ha coinvolto una donna di 60 anni a Giussano. I soccorsi sono intervenuti in codice rosso: la donna alla guida di una Panda, ha perso il controllo finendo contro un’auto parcheggiata. È successo in via IV Novembre. Sul posto ambulanza, automedica, una squadra dei vigili del fuoco di Seregno, due pattuglie della polizia locale.

Incidente a Giussano: malore alla guida, i soccorsi in via IV Novembre

La donna è stata soccorsa e trasportata in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’auto, per i rilievi e le operazioni di rimozione dei veicoli si sono create code in entrambe le direzioni.