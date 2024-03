Incendio in una ditta di Usmate-Velate, vigili del fuoco sul posto

Incendio in una fabbrica di Usmate-Velate in prossimità di viale Monza. Giovedì pomeriggio 28 marzo un’alta colonna di fumo proveniente da un capannone di una ditta specializzata nella lavorazione di acciaio ha fatto scattare subito l’allarme e richiamato sul posto i vigili del fuoco, che hanno subito domato le fiamme.

Incendio in una fabbrica di Usmate-Velate e le indagini sulle cause

A quanto pare a prendere fuoco sarebbe stata una vasca diluente, che avrebbe generato il rogo. Ora toccherà ai pompieri accertare le cause dell’incendio e per il momento non si registrano feriti.