Incendio in un parcheggio e in una abitazione: doppio intervento dei vigili del fuoco a Limbiate

Doppio intervento dei vigili del fuoco a Limbiate sabato 2 dicembre in serata e poi ancora nella notte di domenica 3. Il primo è avvenuto poco prima delle 21 in via Corinna Bruni dove, per cause in via di valutazione, sono andate a fuoco alcune autovetture in un parcheggio. Sul posto sono prontamente arrivate due autopompe dal distaccamento di Bovisio Masciago e dal distaccamento di Desio.

L’intervento dei vigili del fuoco a Limbiate

Limbiate, i vigili del fuoco intervenuti in un parcheggio e in una abitazione

Attorno alle 2.35 di notte dalla centrale operativa del Comando provinciale sono state mandate squadre da Bovisio Masciago, Desio, Monza e Lazzate in via Goffredo Mameli, per un incendio che ha interessato un piano interrato di un’abitazione. Sul posto due autopompe, un carro soccorso, un’autoscala e un’autobotte.