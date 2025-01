Incendio al Campo Volo di Cogliate: bruciati gli hangar

Incendio al Campo Volo di Cogliate nel pomeriggio di mercoledì 15 gennaio. A bruciare sono stati gli hangar in cui vengono abitualmente ricoverati gli aeromobili dell’aviosuperficie. Si tratta di capannoni leggeri, che funzionano da deposito per i mezzi in transito ed anche per quelli di stanza prolungata. Ancora sono da chiarire le cause del rogo.

A un primo esame sembrerebbero coinvolti almeno quattro magazzini della fascia esterna, mentre non ci sono dati sui numeri dei mezzi eventualmente implicati nelle fiamme.

Cogliate incendio campo volo

Incendio al Campo Volo di Cogliate: presenti sistemi di intervento d’emergenza

Sul posto si sono precipitate le forze dell’ordine per direzionare il traffico e naturalmente sono state avviate le prime operazioni di spegnimento. Il Campo Volo è dotato di sistemi d’intervento e in passato è stato anche base per operazioni di addestramento per vari scenari di emergenza della Protezione Civile. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale, per dirigere il traffico lungo l’accesso di via Volta.

Incendio al Campo Volo di Cogliate: al confine tra Cassina Ferrara e Ceriano Laghetto

La struttura di trova nel mezzo dell’area agricola al confine tra Cogliate, Cassina Ferrara di Saronno e Ceriano Laghetto. I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere il rogo, ma i capannoni sono andati praticamente distrutti. Non si hanno notizie di persone ferite.