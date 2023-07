Incendio a Senago, fiamme in una ditta di zincature: “Chiudete le finestre”

Incendio all’interno della ditta Urania Color di via Togliatti a Senago, nel primo pomeriggio di domenica 30 luglio. Erano passate da pochi minuti le 13.30 quando una alta colonna di fumo si è alzata dai capannoni della galvanica specializzata in zincature.

A dare l’allarme è stato lo stesso gruppo di operai che in quel momento si trovava all’interno del sito produttivo. Le fiamme sono divampate nel corpo dei capannoni della galvanica, per cause ancora ignote. Nessuno dei lavoratori risulta intossicato. Sul posto sono giunti vigili del fuoco da tutte le caserme della zona, i carabinieri della locale stazione, pattuglie della polizia locale, polizia di Stato e la protezione civile.

Incendio a Senago: operazioni in corso

Incendio a Senago

Via Togliatti lungo il tratto compreso tra la rotatoria di via Martinelli e via Trento è stata chiusa al transito per motivi di sicurezza, sul posto sono arrivati anche i rappresentanti dell’amministrazione comunale con il sindaco Magda Beretta e il vice sindaco Saverio Cucinotta, immediatamente avvertiti di quanto era appena accaduto nella zona industriale del centro, a poche decine di metri dal cimitero cittadino.

Incendio a Senago

Le autorità locali si sono sincerate che non esistessero pericoli per la cittadinanza. Al momento la situazione appare sotto controllo e le operazioni di spegnimento sono in fase di completamento. In un secondo momento sarà necessario accertare le reali cause di questo rogo, il cui fumo è rimasto visibile da tutti i comuni della zona per almeno un paio di ore. Differente il discorso sulla puzza di bruciato, percepibile ovunque e che ha causato diverse chiamate di cittadini preoccupati. Al momento attuale non esiste pericolo per i residenti delle abitazioni circostanti, che scesi in strada per assistere al pronto intervento, sono stati invitati ad indossare la mascherina.

Incendio a Senago, il sindaco: “Chiudete le finestre”

“Incendio zona via Togliatti. Le forze dell’ordine sono sul posto. Per precauzione chiudete le finestre , nell’ attesa di avere un quadro più chiaro della situazione” ha scritto il sindaco Beretta su Facebook, ribadendo poi: “Divulgate di chiudere le finestre”.