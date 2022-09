Inaugurato a Seregno il mercato agricolo con la Coldiretti in piazza Fari

Condizioni meteorologiche ancora tipicamente estive hanno accompagnato giovedì 15 settembre la prima giornata di attività del nuovo mercato agricolo in piazza Fari a Seregno, progetto nato da una collaborazione tra l’amministrazione comunale e la federazione interprovinciale di Milano, Lodi e Monza Brianza della Coldiretti, con il coinvolgimento della fondazione “Campagna Amica”, su un input arrivato nel 2020, dopo la festa di quartiere, dal comitato di quartiere autocostituito Meredo Sant’Ambrogio, scioltosi in coincidenza con le elezioni dei nuovi comitati di quartiere in forma istituzionale, andate in scena in maggio. Diversamente da quanto era stato annunciato nel mese di luglio, la dozzina di bancarelle ha trovato spazio nel cuore della già citata piazza Fari e non nel vicino parcheggio di via Brecht, appena riasfaltato, circostanza che ha incontrato il favore degli utenti, uno dei quali ha commentato che la piazza, spesso e volentieri oggetto di lamentele in chiave sicurezza da parte della popolazione, «almeno così sarà pulita prima del mercato e subito dopo».

Mercato agricolo: lo sviluppo del progetto

Una delle bancarelle sulla piazza

La mattinata è stata animata dalla presenza degli alunni delle classi di quarta e quinta della primaria parrocchiale di Sant’Ambrogio, che ha sede a non molta distanza, che sono stati coinvolti dalla Coldiretti in alcuni giochi didattici, per meglio comprendere la natura dei prodotti a chilometro zero, che sono stati messi in vendita. Il taglio del nastro, di rito in situazioni come questa, ha visto protagonisti il sindaco Alberto Rossi con una parte dei componenti della sua giunta ed i rappresentanti della Coldiretti. «Sono molto contento di essere qui oggi -ha spiegato il primo cittadino-. Questo è un momento molto importante per la città e per il quartiere Sant’Ambrogio in particolare. Ringrazio chi ha lavorato al progetto, in primis l’assessore ai quartieri William Viganò, che ha avuto la capacità di collaborare con il comitato di quartiere». Rossi ha quindi proseguito: «Qualche anno fa la piazza era una boscaglia. Oggi resta ancora molto da fare, ma abbiamo un primo risultato importante, con un nuovo servizio per la città. Estendo i miei ringraziamenti anche all’assessore allo sviluppo economico Ivana Mariani, che ha creduto nel progetto e ci si è buttata anima e corpo. Sono sicuro che, quando la voce si spargerà, l’attività si potrà consolidare, anche se mi dicono che i numeri odierni siano già soddisfacenti».

Mercato agricolo: la felicità della Coldiretti

Umberto Bertolasi durante il suo intervento

Felicità si è letta nelle parole di Umberto Bertolasi, direttore della federazione di Milano, Lodi, Monza e Brianza della Coldiretti: «Ringraziamo l’amministrazione per l’ospitalità e la disponibilità dello spazio, che ha reso possibile l’organizzazione. Viviamo un momento significativo dal punto di vista economico, ma il valore della novità va oltre questo concetto. La nostra aspettativa è che il mercato cresca, sia nella partecipazione dell’utenza che nel numero delle aziende coinvolte». In piazza Fari le bancarelle lavoreranno tutti i giovedì, dalle 8 a mezzogiorno.