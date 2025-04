In visita a Meda per abbandonare la spazzatura: cinque automobilisti multati

Raggiungono Meda per gettare i loro rifiuti. Sporcano il “giardino del vicino”, che forse appariva più verde, ma al di là dell’ironia c’è senza dubbio un gesto di inciviltà che mai come in questo caso non conosce confini. Succede a Meda dove l’attenzione della polizia locale è alta, soprattutto quando si tratta di rispetto delle regole in materia di decoro urbano. E così, martedì 29 aprile, la perspicacia degli agenti guidati dal comandante Claudio Delpero ha portato a pizzicare in flagranza di reato e nel giro di poche ore ben 5 cittadini che avevano deciso di abbandonare rifiuti domestici nei cestini urbani o ai margini della via pubblica.

In visita a Meda per abbandonare la spazzatura: cinque colti in flagrante

I trasgressori di fronte all’evidenza non hanno potuto accampare scuse e sono stati multati, ognuno di loro con una ammenda di 50 euro. Nessuno dei cittadini, tra i 44 ed i 50 anni, risiede a Meda. Tutti però si erano recati in città per abbandonare i loro sacchi dell’immondizia stracolmi di rifiuti: dai cartoni di latte alle confezioni di plastica per alimenti di vario genere.

Una pattumiera che non hanno smaltito con la raccolta differenziata, forse pensando di non essere scoperti. “La tutela dell’ambiente è una priorità della polizia locale e durante un’ attività mirata alla repressione di abbandono di rifiuti abbiamo colto, nell’atto di abbandono di rifiuti, 5 utenti, tutti sanzionati con 50 euro”, conferma il comandante della locale di Meda.

Mercoledì 30 aprile, invece, la polizia locale ha ritirato 5 patenti ad altrettanti conducenti perché mentre erano alla guida utilizzavano il cellulare.