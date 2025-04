Meda, il nuovo “ufficio falsi” della Polizia locale scopre una patente contraffatta

Il nuovo ufficio falsi documentali attivato di recente della polizia locale di Meda sta già dando i primi risultati concreti. Venerdì 19 aprile, a seguito di un incidente avvenuto in via Trieste e Trento, gli agenti coordinati dal comandante Claudio Delpero hanno voluto vederci chiaro ed andare a fondo della vicenda. In questo modo si è scoperta la documentazione contraffatta.

Il conducente di una Opel, nel transitare lungo la via cittadina, avrebbe omesso la precedenza a un ciclista, provocando un impatto in a causa del quale quest’ultimo ha riportato lesioni. Sul posto è quindi accorsa una pattuglia della polizia locale di Meda che ha effettuato i rilievi del caso.

Meda, incidente stradale: i documenti di un automobilista non conformi

L’episodio ha però destato alcuni sospetti agli agenti in particolare in merito alla validità dei documenti di guida presentati dal conducente dell’auto, di origine straniera. I documenti sono stati quindi trasmessi al neonato ufficio falsi, dove è stato accertato che non erano conformi ai modelli vigenti. I documenti sono stati sequestrati e il conducente è stato deferito all’autorita’ giudiziaria. “L’episodio – dichiara il comandante, Claudio Delpero– conferma l’importanza del nuovo presidio investigativo attivato dal nostro comando che si propone di contrastare con maggiore efficacia reati legati all’uso di documenti contraffatti e alla sicurezza stradale”.