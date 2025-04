Un automobilista inseguito dalla polizia locale di Meda mentre correva a tutta velocità sulle strade cittadine. Ma, si è poi scoperto, per un valido motivo: la moglie, sul sedile accanto, era in travaglio. È successo martedì 22 aprile agli agenti impegnati nel controllo del territorio, quando hanno notato la manovra azzardata di un’auto in transito.

Eccesso di velocità a Meda, la pattuglia della polizia locale ha accompagnato la coppia fino a Desio

Dopo un breve inseguimento, sono apparse chiare le circostanze e i motivi della corsa in auto: una donna, risultata la moglie del conducente, era in travaglio. Il marito stava quindi correndo per raggiungere l’ospedale di Desio. A questo punto gli agenti si sono messi a disposizione della coppia, scortando l’auto a sirene spiegate.

Un’evenienza decisamente particolare e una ragione altrettanto importante erano perciò alla base di un episodio che inizialmente aveva allertato la pattuglia, notando appunto un mezzo correre all’impazzata sulle strade cittadine. La spiegazione è considerata valida: lo stato della moglie aveva indotto il marito a non pensare ad altro che a correre spedito verso l’ospedale. Gli agenti della polizia locale di Meda non ci hanno pensato due volte a scortare la coppia sino al nosocomio dove si è registrato il lieto evento.