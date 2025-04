Meda, controlli dall’alba della Polizia locale in zona stazione e negli edifici abbandonati

Controllo della polizia locale di Meda all’alba di giovedì 17 aprile nella zona della stazione ferroviaria e nelle vie limitrofe della città. Blitz degli agenti coordinati dal comandante Claudio Delpero in uno dei quartieri della città dove in passato si sono registrati bivacchi in edifici abbandonati.

Meda, la Polizia locale identifica varie persone: “Nessuna irregolarità”

Come riferito dal Comando cittadino, il controllo, terminato alle 8.30, finalizzato al contrasto della occupazione abusiva di edifici abbandonati e per garantire la sicurezza dei pendolari, ha portato alla identificazione di numerose persone ma non è emersa alcuna irregolarità. “Il continuo e costante presidio del territorio dà buoni frutti – dice il comandante Claudio Delpero che evidenzia: “non sono state riscontrate irregolarità, segno che la presenza delle istituzioni garantisce il rispetto delle regole”.