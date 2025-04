Meda: a lezione di diritti degli animali, in cattedra un gatto della colonia

Una partnership tra il Comune di Meda e l’associazione “Noi per gli animali” per sensibilizzare i più giovani al tema dei diritti animali e per adottare un gatto (per classe). È il cuore del progetto “Campagna contro l’abbandono” rivolto alle classi dell’istituto professionale Don Milani, del liceo Marie Curie e del Centro formazione Terragni. Il fine è l’adozione a distanza della gatto colonia rivolto a tutti gli alunni dell’istituto. Il positivo aumento della sensibilità nei confronti degli animali registrato in questi ultimi decenni è solo parzialmente andato di pari passo con la consapevolezza della necessità di acquisire informazioni e cognizioni sui diritti dell’animale e sui doveri in carico a colui che vive in compagnia di un animale domestico.

A Meda intendono avvalersi del sostegno e della disponibilità di volontari e della rete di insegnanti e dirigenti scolastici per diffondere e infondere nello studente la cultura del rispetto dei più deboli e del sano rapporto uomo-animale.

La finalità – si legge nel bando approvato dal Comune – è di «coinvolgere i più giovani nella presa a carico di un quattro zampe bisognoso attraverso un’adozione a distanza e le famiglie nella conoscenza attiva della realtà delle colonie».

Meda: a lezione di diritti degli animali, il progetto di Comune e associazione

L’associazione animalista che si occupa in città della cura delle colonie feline intende consentire ai ragazzi di arrivare alla conoscenza e al rispetto di ogni essere vivente indipendentemente dalla specie di appartenenza, favorire l’adozione consapevole di animali domestici, contrastare il fenomeno dell’abbandono e del randagismo e allontanare i giovani da modelli che incitano alla violenza e o a prevaricare sui più deboli. Far comprendere, insomma, che un animale si può anche solo amare “osservandolo” nel suo ambiente, senza bisogno di rinchiuderlo in gabbia. E ancora, far conoscere le problematiche relative a zoo e circhi, avvicinare i giovani al mondo del volontariato animalista.

Non mancherà un dibattito con la presenza del comandante delle polizia locale, il veterinario e l’avvocato della tutela, figure professionali legate all’associazione. Per alcuni giovani si potrà arrivare alla scelta di un gatto da adottare in una delle tante colonie del territorio con un piccolo contributo volontario di 1 euro a ragazzo per provvedere ai bisogni del piccolo fortunato, alla classe verrà rilasciato un simpatico certificato di adozione completo di foto.