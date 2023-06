In viaggio: storia e natura sulla ciclopedonale dell’Adda Nord-Martesana

Da Lecco alla Brianza e poi dalla bergamasca fino a Milano a piedi o in sella ad una bici immersi nella cornice naturalistica dell’Adda alla scoperta di siti interessanti. Il percorso ciclabile e pedonale lungo il tragitto da Lecco a Cassano d’Adda è un tesoro di molteplici bellezze, cominciando dalle rive del fiume Adda, passando i diversi paesaggi che si possono ammirare, per finire ai siti di archeologia industriale con le centrali idroelettriche (come Bertini e Esterle) disseminate lungo l’itinerario, fino al villaggio operaio sito dell’Unesco a Crespi d’Adda.

In viaggio: da Lecco, sulla nuova ciclabile dei laghi di Garlate e Olginate

Il percorso comprende il nuovissimo tratto a sud di Lecco, ovvero la ciclabile dei laghi di Garlate e Olginate. Si prosegue poi lungo il naviglio Martesana (progettato dal genio di Leonardo da Vinci e inaugurato da Ludovico il Moro nel 1496) per raggiungere Milano visitando mulini ma anche chiese, ville patrizie e tanta natura.

Ecco alcune delle molte cose che si possono ammirare percorrendo a piedi o in bicicletta la ciclovia della Martesana che è una delle più interessanti da vedere nel territorio della Lombardia.

Per collegare questi luoghi fu costruita – durante gli anni Novanta una pista ciclopedonale che permette oggi di fare un bellissimo tour panoramico.

In viaggio: percorso quasi totalmente pianeggiante

Il tragitto si svolge quasi totalmente su un terreno pianeggiante ed è molto semplice da percorrere con qualsiasi tipo di bicicletta.

Pedalando sulla pista da Milano si possono scoprire, sulla riva di sinistra, numerose ville di nobili milanesi edificate a partire dal 1600, con anche la costruzione rinascimentale oggi sede del Parco Adda Nord.

Oltre alle ville storiche, lungo il percorso si incrociano case pittoresche, lepri selvatiche, ponti in legno e un antico mulino: sull’alzaia Naviglio Martesana la ciclabile raggiunge e supera Vimodrone, Cascina Burrona poco oltre la quale si scorge il laghetto di Cascina Gaggiolo, Cernusco sul Naviglio con la ruota idraulica adagiata nell’acqua e Villa Fiorita con il parco dei Germani.

Dopo aver percorso molti chilometri in bicicletta, anche i ciclisti più allenati necessitano di una breve pausa: la gelateria La Volta di Cassano d’Adda è il luogo ideale per riprendere energia, gustando un fantastico gelato artigianale.

Conclusa questa pausa golosa si giunge fino alla splendida Villa Borromeo, un edificio neoclassico con qualche tocco di barocco, impreziosito da magnifici giardini sempre perfettamente curati.

In viaggio: Infopoint

Per maggiori info: Infopoint Lecco, tel. 0341 481485; www.leviedelviandante.eu