In pista a Monza, ma in bici: c’è la staffetta benefica di Cancro Primo Aiuto

Una staffetta ciclistica per sostenere alcuni importanti progetti di Cancro Primo Aiuto. È la RideBeat che si correrà domenica 8 settembre alle 19.30 all’autodromo nazionale di Monza con il patrocinio della Camera dei deputati. Alla competizione parteciperanno squadre formate da tre concorrenti: squadre interamente maschili, squadre interamente femminili oppure formazioni miste. Vincerà il terzetto che nell’arco di tre ore riuscirà a percorrere, all’interno dell’anello stradale dell’autodromo, il maggior numero di chilometri.

I concorrenti dovranno essere in regola con il tesseramento alla Federazione ciclistica italiana e agli enti convenzionati.

In pista a Monza, ma in bici: chi partecipa a RideBeat

Hanno già dato la loro adesione circa 25 squadre in rappresentanza di ospedali della Lombardia e gruppi di corridori che rappresenteranno le Forze dell’Ordine. Lo scorso anno il miglior terzetto in assoluto fu quello della Guardia di Finanza che percorse 160 chilometri su un obiettivo di 180. Tra i rappresentanti degli ospedali la migliore squadra fu quella del San Gerardo di Monza.

In pista a Monza, ma in bici: sostegno ai progetti di volontariato di CPA, quello delle parrucche si allarga a tutta Italia

I fondi raccolti saranno destinati a Cancro Primo Aiuto per sostenere alcuni progetti di volontariato. L’associazione donerà generi alimentari e materiali di diversa tipologia e finalità a realtà che si occupano di persone bisognose e sosterrà il progetto che costituisce il suo fiore all’occhiello: il progetto parrucche “Un Dono per Risplendere” che permette di consegnare una parrucca alle donne colpite da alopecia in seguito ai trattamenti radio e chemioterapici.

Il prossimo anno le donazioni di parrucche saranno estese su tutto il territorio nazionale. Il pubblico potrà accedere gratuitamente in autodromo per assistere alla manifestazione. Per l’occasione sarà allestito un RideBeat Village con intrattenimento, dj set, punti di ristoro, maxi schermo con il live streaming della gara.