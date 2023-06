Imbrattata la sede degli alpini di Arcore con la scritta “No Pedemontana”

Imbrattato il muro dello Chalet degli alpini di Arcore con la scritta “No Pedemontana” nella notte tra giovedì 8 e venerdì 9 giugno. «Grazie per aver imbrattato il nostro chalet!!! Lasciando da parte le questioni politiche… Abbiamo le telecamere!!!» hanno fatto sapere attraverso i socia network le penne nere.

Purtroppo non è il primo episodio di vandalismi da parte di ignoti verso edifici o edicole votive.

Imbrattata la sede degli alpini e il precedenye

Solo qualche settimana fa un altro caso si era verificato ai danni della cappellina della Madonna esposta in via Rimembranze a Lesmo all’inizio della strada che porta al cimitero. In quel frangente avevano subito preso le distanze dall’accaduto i diversi gruppi e comitati contro il completamento dell’autostrada brianzola. In questa occasione proprio l’esistenza di un sistema di videosorveglianza potrebbe permettere alle forze dell’ordine di identificare chi ha commesso questo triste atto vandalico ai danni della sede degli alpini arcoresi, chiaramente sconcertati per quanto avvenuto in via della Maiella, dove hanno la propria “casa”.