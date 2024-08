Il sindaco di Arcore Bono commemora Alfonso Casati a Corinaldo

Trasferta nelle Marche per il sindaco di Arcore Maurizio Bono ricordando Alfonso Casati. Nella serata di sabato 10 agosto si è svolta la cerimonia di commemorazione a ricordo dell’80° Anniversario della Liberazione nazifascista di Corinaldo. Presenti alla cerimonia i Sindaci di Corinaldo Gianni Aloisi, Maurizio Bono di Arcore e l’Assessore Francesca Villa di Muggiò, a ricordo del sacrificio del Sottotenente Alfonso Casati MOVM, il quale dimorava ad Arcore, perse la vita a Corinaldo e le spoglie riposano a Muggiò.

Il sindaco di Arcore Bono e la deposizione della corona con l’assessore Villa di Muggiò

Le Autorità civili e militari insieme alle Associazioni combattentistiche e d’arma, hanno deposto le corone ai Cippi Casati, Salvini, in Piazza X Agosto e al Sacrario cittadino.

Nella seconda parte della serata, in piazza del terreno sono intervenute le autorità, tra le quali anche l’ “Associazione Reggimento San Marco nella guerra di liberazione”.

A seguire il Concerto del Corpo Bandistico e Corale Polifonica “Città di Corinaldo”, i quali hanno eseguito brani del M° Mauro Porfiri in occasione del centenario dalla sua nascita.