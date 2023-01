Il recordman dell’ora Filippo Ganna si racconta a Lissone

Filippo Ganna, detentore del record dell’ora, sarà a Lissone lunedì 9 gennaio. Tutti gli appassionati potranno incontrare dal vivo un idolo assoluto nel negozio Bicimania di via Nuova Valassina 86. Filippo Ganna, ciclista su strada e pistard italiano del Team Ineos Grenadiers, aprirà infatti il 2023 delle serate “A tu per tu con i grandi dello sport”, ideate da DF Sport Specialist, con l’incontro che si terrà lunedì 9 gennaio, dalle 20. Il nuovo detentore del record dell’ora, stabilito a ottobre sulla pista del Tissot Velodrome di Grenchen in Svizzera, con 56,792 km, incontrerà gli appassionati di ciclismo per raccontare la sua vita per il ciclismo, iniziata quando era bambino con una bicicletta regalata dai nonni.

Ganna a Lissone il 9 gennaio per la serata “A tu per tu con i grandi dello sport”

A condurre la serata ci sarà Alessandro Brambilla, telecronista, giornalista e conduttore sportivo che dialogherà sul palco insieme al ciclista piemontese per commentare una carriera coronata da risultati di prestigio e svelare i programmi del 2023. La serata è organizzata in collaborazione con Northwave, sponsor di Ganna sin dagli inizi della sua carriera da professionista: nella stagione 2022 ha pedalato con il modello Extreme Pro 2. Per partecipare alla serata è gradita la prenotazione sul sito di DF Sport Specialist.