Il legno in tutte le sfumature a Lissone nella mostra “Prodigi della Natura” del prof Letteriello

Inaugurata a Lissone, a palazzo Terragni, la mostra “Prodigi della Natura: il Legno, profumi, venature e colori” di Tommaso Letteriello. Un percorso interattivo, sensoriale, dove l’artista conduce il visitatore alla scoperta e alla conoscenza del legno, materia viva da plasmare che prende forma nelle mani dell’uomo. “Mi sono ispirato alla natura– spiega l’artista- ho raccontato il mio percorso paragonandolo a una camminata in un sentiero. Ho raccontato le emozioni che mi dà la natura, sensazioni che colgo e, attraverso le opere, ho cercato di riportarlo. Ho usato pezzi di legno, trucioli, scarti per dare l’esempio di come tutto possa avere una seconda vita”.

Lissone, la mostra di Letteriello: il percorso con legni provenienti da tutto il mondo

Un percorso in cui tutti i sensi sono stimolati per un’immersione a trecentosessanta gradi nella bellezza della natura. I legni usati provengono da tutto il mondo e sono frutto di una ricerca continua. “Questo è il percorso della mia vita e la ricerca continua– prosegue Letteriello- Gli alberi che aprono la mostra sono il punto di partenza poi si passa a opere realizzate a mano con un tornio tutto manuale. Ringrazio gli organizzatori, il circolo Don Bernasconi, l’amministrazione comunale perché mi hanno permesso di esprimermi in libertà”.

Lissone, la mostra di Letteriello professore dell’istituto Meroni

Letteriello è anche docente all’istituto Meroni di Lissone e molti suoi studenti sono intervenuti per osservare il lavoro del loro docente. Al taglio del nastro è intervenuto anche il nuovo assessore al commercio Filippo Alibrandi e la presidente del circolo Giusy Riva che ha ricordato i successivi eventi legati all’enciclica di Papa Francesco “Laudato si” da cui è partita la riflessione sulla bellezza della natura e sull’attenzione che tutti dovrebbero avere per salvaguardarla, come il concerto del gruppo Rockfeller intitolato proprio “Laudato si” alle 16 domenica 1 ottobre sempre al Terragni. La mostra sarà visitabile sino all’8 di ottobre.