Il futuro incerto dell’ex area Ibm scalda gli animi politici a Vimercate

L’area ex Ibm e il suo progetto di rilancio con Progroup, che va a rilento, scalda eccome gli animi a Vimercate tra la lista di opposizione Cittadini in Movimento (ex Ripartiamo con Francesco Sartini Sindaco) e l’assessore all’Urbanistica Mariasole Mascia. Il gruppo rappresentato in aula da Patrizia Teoldi in un lungo post sul proprio profilo Facebook ha parlato di “silenzio istituzionale” da parte dell’amministrazione accostabile “all’oscurantismo” negli ultimi consigli comunali. Una condizione che per il gruppo di minoranza non permette di affrontare temi rilevanti per la città come ad esempio il rilancio dell’area industriale di via Kennedy a Velasca.

Il futuro incerto dell’ex area Ibm e Cittadini in Movimento

” Con il nostro mandato abbiamo portato a termine il percorso amministrativo per dare nuova vita all’area ex IBM con un nuovo insediamento industriale per i quali la Fimer ha presentato due ricorsi per chiedere la sospensiva di questo piano integrato al Tar e si è vista rigettare in entrambi i casi la richiesta. “L’attuale Amministrazione si è ritrovata con questa annosa grana risolta, ma, non contenta, ha fatto di tutto per metterci le mani. Ci viene da pensare male, perché proprio questa amministrazione, a inizio mandato, ha avviato una variante al Piano di Governo del Territorio per reintrodurre su Vimercate la possibilità di realizzare insediamenti logistici, e uno dei 4 comparti individuati è proprio l’ex Ibm. Questa cosa suona proprio sospetta, visto che su quell’area c’era un progetto con permesso di costruire già ottenuto per un insediamento industriale, quindi, perché affrettarsi a prevedere una diversa destinazione?” si domanda Cittadini in Movimento.

Il futuro incerto dell’ex area Ibm e la replica di Mascia

Le risposte sono arrivate secche e piccate dalla vicesindaca. “Questa lista sta dicendo solo bugie e falsità e non si rende neanche conto di quello che stiamo facendo – ha chiosato Mascia -. Innanzitutto probabilmente loro vedendo quanto lavoriamo noi non sono abituati a questa attività così intensa portata avanti da noi in un anno e mezzo. Ricordo che stiamo seguendo i vari progetti finanziati dal Pnrr, la variante al Pgt e la demolizione della piscina solo per fare qualche esempio. Altro che silenzio istituzionale e oscurantismo”. Per quanto riguarda l’area ex Ibm l’assessore ha tenuto a precisare che “non abbiamo nessuna previsione di un comparto logistico in quella zona, anzi abbiamo aggiunto parametri per garantire la tutela dell’ambiente. In più i Cinque Stelle hanno portato avanti un piano che ha dato adito a due contenziosi e pure con tanti camion che sarebbero transitati di lì ogni giorno. Noi siamo assolutamente favorevoli a veder riqualificata quella parte di città però è altrettanto chiaro che si tratta di un’area privata su cui il Comune non può intervenire direttamente”.