Il cardinale Bagnasco a Lesmo: “Siate germogli di vita”

È stato un weekend speciale quello del 4 e 5 febbraio per la comunità pastorale Santa Maria di Lesmo, Camparada e Correzzana. A far visita ai fedeli e alla Lega del Filo d’Oro è arrivato il cardinale Angelo Bagnasco per celebrare la giornata della Vita e parlare del Cristianesimo in Europa oltre a celebrare la messa solenne nella chiesa di Santa Maria Assunta, benedire le mamme in attesa e incontrare le famiglie della scuola materna San Desiderio di Correzzana.

Il cardinale Bagnasco a Lesmo: “Grazie eminenza”

“Ciascuno che ha avuto il piacere di incontrare il cardinale Bagnasco custodirà nel cuore qualcosa! Sono certo che la nostra comunità non mancherà di fare proprio l’invito che il vescovo ci ha lasciato: essere germogli di vita nel deserto in cui spesso viviamo. Se i germogli troveranno radice in Gesù, porteranno molto frutto! Grazie eminenza” ha fatto sapere tramite un post su Facebook il parroco don Mauro Viganò. Già un anno fa l’ex presidente della Cei aveva fatto visita alla parrocchia di Lesmo e in estate aveva anche incontrato a Genova un gruppo di giovani accompagnati dallo stesso don Viganò e dal responsabile della pastorale giovanile don Stefano Borri.