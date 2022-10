Il Canale Villoresi dirà addio alle stagioni di secca a partire dal 2024 (video)

Dal 2024 il Canale Villoresi non osserverà più stagioni di secca. A dare l’annuncio è la direttrice del Consorzio Est Ticino Villoresi, Valeria Chinaglia: «Salvo imprevisti, con i lavori finali dei primi mesi dl 2023 si completerà l’impermeabilizzazione del tratto di canale che generalmente richiede l’asciutta totale». In assenza della necessità di chiudere l’acqua nel periodo invernale, il corso d’acqua artificiale potrà non essere più prosciugato, consentendo quindi alla cittadinanza di beneficiare del canale a pieno carico per tutto l’anno. Si tratta di una novità importante, certamente bene accetta da parte dell’utenza sempre più numerosa e affezionata dei percorsi ciclabili che costeggiano l’alveo del corso d’acqua.