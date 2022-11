Il calendario 2023 della Polizia di Stato con l’Unicef per aiutare i bambini malnutriti

Dodici clic, come i mesi dell’anno, che fotografano l’impegno quotidiano della Polizia di Stato e sono un inno alle bellezze dell’Italia. Sarà presentato martedì 8 novembre a Roma alla presenza del Ministro dell’Interno e del Capo della Polizia il calendario 2023 della Polizia di Stato. Un’opera da un certo punto di vista “autoprodotta” visto che è stata realizzata dai fotografi della Polizia di Stato, valorizzando così lo spirito identitario. Realizzate in giro per il bel Paese tra il patrimonio ambientale e artistico le immagini catturano il lavoro delle poliziotte e dei poliziotti. Gli scatti sono stati valutati e selezionati dal Maestro Gianni Berengo Gardin che ha così arricchito il calendario 2023 con il suo professionale giudizio.

Il calendario 2023 della Polizia di Stato, martedì 8 la presentazione

L’obiettivo di questa edizione è stato di mettere in risalto i valori della legalità, della sicurezza e del rispetto per l’ambiente e la natura. Da martedì 8 le modalità di acquisto sono consultabili sul sito www.regali.unicef.it e sul sito www.poliziadistato.it Per il 2023, con il ricavato della vendita, l’Unicef intende raggiungere oltre 2 milioni di persone con il ripristino di pozzi e sistemi idrici, il trasporto d’emergenza dell’acqua, il trattamento dei bambini malnutriti e la fornitura di istruzione e supporto per la loro protezione.​ Sarà possibile seguire la cerimonia di presentazione al link

https://youtu.be/1fR6TrAWCHg