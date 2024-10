Il Cai di Agrate prepara una torta da quattro metri per la Festa della Castagna

È scattato il conto alla rovescia verso l’edizione numero 41 della Festa della castagna del Cai Agrate e quest’anno ci sarà una grandissima novità, tutta da gustare. La festa è in calendario per il 19 e il 20 ottobre, in piazza Santa Marta. Per domenica come da tradizione, si potranno gustare le caldarroste, pane e salame accompagnatati da vin brulé, birra the caldo. Ma non solo. Per la prima volta infatti, verrà presentata una torta Cai da ben 4 metri.

«Il nostro è un gruppo vivace divertente ma soprattutto rosa – spiegano dal Cai Agrate -. Sono state proprio le nostre ragazze hanno pensato e ingegnerizzato questa novità».

La strada per arrivare a poter offrire questa novità è stato ben più lungo dei quattro metri della torta: «Il tutto è partito circa un anno fa, sul pullman di ritorno da una gita – spiegano le ideatrici del progetto -. Volevamo proporre un qualcosa di diverso per la festa e si è pensato alla torta. Abbiamo proposto l’idea al consiglio ed è stata approvata».

Il Cai di Agrate prepara una torta e il lavoro di un anno

La fase organizzativa ha previsto la ricerca degli strumenti con cui realizzarla ma soprattutto la ricetta: «Prima di partire abbiamo fatto tutti il corso Haccp, cercato le teglie giuste e noleggiato la cucina professionale che andremo a utilizzare nei giorni di festa – proseguono -. Per la ricetta non si voleva qualcosa di esistente, ma di unico, originale e attinente alla festa della castagna e alla stagione ma anche porzionabile e resistente. Abbiamo lanciato l’idea e in tutto hanno risposto circa 20 cuoche. Ognuna delle cuoche ha riposto proponendo non solo una ma anche più torte. Tutte insieme le abbiamo provate e commentate e infine ne abbiamo selezionate 7 da proporre al consiglio che si è però rifiutato di prendere una decisione rimandando a una votazione democratica la scelta della ricetta da proporre durante la festa. Sono state comunque tutte bravissime. Non è stato un lavoro ma una bellissima esperienza che ci ha accompagnato e divertito per tutti questi mesi».

Per il Cai questa iniziativa è già un successo: «sicuramente ci è servita per rinsaldare ulteriormente il nostro gruppo che è già molto coeso – proseguono -. Questo è stata la cosa più importante. A differenza del passato ora molta più gente coglie l’occasione per passare in sede, ovviamente tante volte portando anche dolci. Questo progetto ha unito il gruppo, la nostra è una sede dove se entri sai di trovare un amico».

Alla presentazione, prevista per domenica alle 15, saranno presenti anche il primo cittadino Simone Sironi e i bambini del Pedibus in attesa della torta da record.