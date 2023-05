I vestiti e accessori di Gloria Cantù in vendita a Concorezzo per la ricerca sulla fibrosi cistica

Una vendita di beneficenza per sostenere la ricerca per la fibrosi cistica in memoria Gloria Cantù. È quella che si terrà nella giornata domenica 28 maggio, al Loft di Concorezzo, in via Enrico Toti. La raccolta benefica verrà effettuata attraverso la vendita di abiti e accessori appartenuti alla ragazza agratese, affetta da fibrosi cistica sin dalla nascita, e scomparsa a soli 31 anni lo scorso 29 aprile. La stessa Gloria aveva promosso diverse iniziative per raccogliere fondi a sostegno della ricerca per combattere questa malattia.

I vestiti e accessori di Gloria Cantù e il programma

«L’obiettivo è che gli abiti e gli accessori, come borse e cinture, appartenuti a Gloria possano tornare utili per aiutare la ricerca – spiega il fidanzato Paolo Di Prinzio -. Lei si è sempre impegnata tanto per sostenere la ricerca. Speriamo l’iniziativa possa aver successo. Sempre a sostegno della ricerca a dicembre la famiglia vorrebbe organizzare ancora una vendita di panettoni». L’iniziativa si terrà a parte dalle 14. Dalle 18 alle 21 è inoltre prevista la possibilità di aperitivo con Dj Set al costo di 15 euro. Il ricavato dell’intero evento sarà devoluto a Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica Ets.