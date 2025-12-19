Un mese di tempo dal 27 dicembre per ammirare, a Seregno, alcuni capolavori dell’architettura italiana in miniatura. O meglio, in Lego, realizzati da una celebrità dei mattoncini: Luca Petraglia, Lego artist con 25 anni di esperienza. Si chiama “Monumentini” e sarà allestita al Museo Vignoli, in via Santino de Nova, fino al 25 gennaio.

I Monumentini Lego in mostra a Seregno per sostenere Fondazione Morandi

Il teatro alla Scala di Luca Petraglia

Il progetto è curato da Brick Expo con il patrocinio del comune di Seregno, e presenterà pezzi già noti di Petraglia e altri inediti, come piazza del Campidoglio, per realizzare la quale sono occorsi oltre 200mila mattoncini. Tra le altre architetture si contano per esempio la fontana di Trevi di Roma, il ponte di Rialto di Venezia, il campanile di Giotto di Firenze e il duomo di Milano.

Una sorpresa in più: Petraglia ha deciso di sostenere i progetti della Fondazione Morandi di Monza, che è impegnata nella realizzazione di Domus Morandi, centro di accoglienza per bambini affetti da malattie rare e incurabili per i quali sono necessarie le cure palliative. Un hospice pediatrico, di fatto: sarà realizzato in collaborazione con l’Irccs San Gerardo all’ex centro di controllo Rai all’interno del Parco di Monza: proprio quella sede, dismessa dalla Rai da alcuni anni e progettata da Gio Ponti negli anni Cinquanta, è stata replicata in scala con 30mila mattoncini, nel 2023, e sarà presentata in mostra.

I Monumentini Lego a Seregno: la Fondazione e i biglietti

La fontana di Trevi Lego di Luca Petraglia

Il progetto Domus Morandi – ricorda la Fondazione – intende creare spazi in cui il benessere, la serenità e la relazione siano al centro dell’esperienza quotidiana. «Come Fondazione siamo grati a Luca per aver scelto di sostenerci con la sua arte e per averla trasformata in un gesto di solidarietà – ha affermato Matteo Morandi, presidente – «Con ogni mattoncino esposto sosteniamo la realizzazione di Domus Morandi, un futuro luogo di cura e accoglienza per bambini e famiglie, dove arte e impegno sociale si incontrano».

L’ingresso alla mostra costa 13 euro, il ridotto 9, possibili biglietti per famiglie come il 2+1 a 34 euro e il 2+2 a 40, mentre under 10 e persone con disabilità (dal 70%) potranno entrare gratuitamente scrivendo a monumentini@gmail.com. L’acquisto del biglietti si può fare online.