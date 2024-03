Monza, firmato il protocollo tra Fondazione Morandi e Irccs San Gerardo: tre progetti in tre anni

È stato firmato il protocollo di collaborazione tra la Fondazione Morandi ets e Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori di Monza. L’associazione fondata da Matteo Morandi aveva annunciato l’avvio di una collaborazione con l’ospedale già in occasione dell’evento di presentazione della Fondazione Morandi, che si era svolto in Villa reale a settembre 2023.

Monza, firmato il protocollo tra Fondazione Morandi e Irccs San Gerardo: il primo progetto, finanziamento corsi chirurgia d’urgenza

L’accordo siglato prevede la realizzazione di tre progetti che si svilupperanno nell’arco di tre anni.

Si inizia con il finanziamento diretto della Fondazione Morandi per l’avvio di corsi di formazione per il personale sanitario della struttura semplice di chirurgia d’urgenza. L’obiettivo è di poter avere sul territorio monzese medici e infermieri di altissima competenza chirurgica nel campo del trauma d’urgenza e chirurgia addominale. A nominare i candidati che potranno accedere al corso di aggiornamento (massimo cinque all’anno) sarà Stefano Perrone, responsabile del reparto di chirurgia d’urgenza, mentre la Fondazione Morandi si occuperà dell’organizzazione e del costo dei corsi.

Un ambito, questo, particolarmente caro al fondatore, Matteo Morandi. La nascita stessa della Fondazione che porta il suo nome è la conseguenza del tremendo incidente capitato a Mattia Morandi, figlio di Matteo, oggi studente universitario.

«Un evento che ha sconvolto le nostre vite – aveva raccontato Matteo Morandi – e ora che stiamo vivendo una nuova vita vogliamo dare un aiuto concreto a chi come noi si è trovato o sta vivendo una situazione difficile».

Monza, firmato il protocollo tra Fondazione Morandi e Irccs San Gerardo: sostegno in percorsi di riabilitazione motoria

Anche il secondo progetto siglato con l’ospedale San Gerardo è diretta conseguenza della vicenda capitata a Mattia Morandi. L’idea è di offrire ai pazienti senza possibilità economica dei percorsi di riabilitazione motoria (ortopedica, respiratoria, pediatrica e neonatale) ma anche psicologica e meccanica.

«Se dopo l’intervento Mattia non fosse stato sottoposto a sedute continue di fisioterapia dopo settimane di immobilità a letto, la riabilitazione sarebbe stata certamente più lenta e complicata», aveva raccontato Morandi.

Monza, firmato il protocollo tra Fondazione Morandi e Irccs San Gerardo: Arte in ospedale

Un ultimo step riguarda il progetto “Arte in ospedale”, che nasce con lo scopo di creare ambienti di cura confortevoli, anche a fini terapeutici, soprattutto in aree come il pronto soccorso e la neuropsichiatria infantile.

«Questo protocollo vuole essere l’inizio ufficiale di una collaborazione che speriamo possa contribuire al benessere di tutta la comunità monzese», ha commentato Matteo Morandi.

«La firma del protocollo per la realizzazione di progetti congiunti in ambito sanitario rappresenta un passo significativo – ha aggiunto Claudio Cogliati, presidente della Fondazione Irccs – Non vedo l’ora di vedere i frutti di questo importante partenariato».