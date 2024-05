Visite senologiche gratuite in centro a Monza con Salute Donna Onlus in occasione della festa della mamma. L’appuntamento è giovedì 9 maggio all’arengario, in piazza Roma.

Monza: visite senologiche gratuite per la festa della mamma, come prenotare

L’unità mobile attrezzata sarà presente dalle 9 alle 18 con gli specialisti di senologia e le

volontarie dell’associazione che da sempre si occupa di prevenzione dei tumori femminili.

È possibile prenotare, o ricevere informazioni, alla mail sezionemonza@salutedonnaonlus.it o al numero 351 8817799, anche Whatsapp.