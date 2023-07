I ladri tagliano un’inferriata e rubano in una casa di Usmate-Velate

Ancora un appartamento visitato dai ladri. È accaduto domenica 9 luglio, verso le ore 22 in via Cavour, al civico 50 a Usmate Velate. I malviventi sembra che abbiano agito indisturbati e che nessuno abbia sentito il rumore che obbligatoriamente hanno dovuto fare per segare le sbarre a protezione dei locali.

I ladri tagliano un’inferriata e la casa a soqquadro

Eliminata l’inferriata hanno forzato la finestra e una volta dentro hanno cominciato a rovistare dappertutto mettendo a soqquadro ogni locale. Al momento non si ha notizia di cosa siano riusciti a portare via.