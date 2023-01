I carabinieri arrestano i rapinatori del Tigotà di Muggiò, sospettati anche di altri colpi in Brianza e nel Milanese

Cappellino nero in testa e pistola giocattolo senza tappo rosso per rapinare 400 euro al Tigotà di Muggiò. Un 50enne residente in provincia di Milano, già noto alle forze dell’ordine, con un complice di 42 anni, quest’ultimo residente in provincia di Monza e Brianza, entrambi percettori del reddito di cittadinanza, sono stati tratti in arresto per rapina aggravata in concorso.

I due rapinatori colti sul fatto dai carabinieri al Tigotà di Muggiò

I carabinieri li hanno colti praticamente sul fatto: hanno notato una Smart sospetta con a bordo due persone davanti all’esercizio commerciale posto sotto osservazione dopo una serie di colpi con il medesimo modus operandi compiute nell’ultimo mese a Desio, Paderno Dugnano, Senago, Garbagnate Milanese, Milano, Nova Milanese. Mentre il 42enne è rimasto alla guida, il complice è entrato nel negozio e ha rapinato l’incasso di circa 400 euro a una cassiera 28enne di Carate Brianza. Ignari di avere i carabinieri alle calcagna si sono allontanati solo di qualche chilometro: a Cinisello Balsamo sono stati bloccati. L’arma è stata recuperata, il denaro sottratto restituito all’esercizio commerciale e i due presunti rapinatori associati alla casa circondariale di Monza a disposizione della Procura.

I carabinieri sospettano che siano dei rapinatori seriali

Decisive per le indagini sono state le immagini estrapolate dalle telecamere di sorveglianza di alcuni esercizi commerciali nelle vicinanze dei luoghi delle rapine e testimonianze rese dalle vittime. I carabinieri di Desio hanno inoltre recuperato gli abiti indossati durante la rapina e, attraverso la collaborazione con le Compagnie di Rho e Sesto San Giovanni ed il Commissariato PS Milano Cenisio, sulla base degli elementi raccolti posti al vaglio della Procura della Repubblica di Monza, ritengono di avere chiuso il cerchio e non escludono che i due malviventi siano i responsabili dei colpi seriali effettuati in un solo mese negli esercizi commerciali tra le province di Milano e Monza. In tal senso sono tuttora in corso le indagini coordinate dalla Procura di Monza per stabilirlo. Complessivamente il bottino dei colpi è stato di circa 6000 euro.