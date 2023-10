Halloween “buono da paura” con le zucche di cioccolato del Comitato Verga

Si apre con le zucche solidali la campagna autunnale del Comitato Maria Letizia Verga. In occasione della festa di Halloween sono disponibili le zucche di cioccolato “buone da paura“. Basta una donazione minima di 10 euro per aggiudicarsi la golosa zucca intagliata di cioccolato fondente o al latte e i cubotti assortiti al cioccolato fondente, al latte e bianco, proposti dai volontari del Comitato in un packaging originale e sostenibile.

Comitato Verga: zucche e dolcetti allo shop online o in via Cadore

È possibile ordinare utilizzando lo shop online del Comitato Maria Letizia Verga ma anche al negozietto del Comitato in via Cadore a Monza fino al 31 ottobre, dalle 9 alle 17. Per la distribuzione delle zucche di cioccolato per Halloween sono stati previsti anche tre banchetti a Monza. Il 30 ottobre dalle 7 alle 16 lo stand sarà allestito all’ingresso dell’ospedale San Gerardo, e il 31 ottobre a partire dalle 15.30 in piazza Carrobiolo. Fino al 31 ottobre i volontari saranno al centro sportivo Gerardiana in via Canova

Comitato Verga: la campagna autunnale, una delle iniziative per raccogliere fondi per la ricerca

«L’appuntamento con la campagna autunnale del Comitato è solo una delle iniziative che permettono da 43 anni di offrire ai giovani pazienti la ricerca più avanzata e l’assistenza medica e psico – sociale qualificata, grazie a progetti di ricerca, cura e assistenza, pensati per riuscire a guarire un bambino in più», spiegano dal Comitato.

Negli anni il Maria Letizia Verga ha raccolto oltre 120 milioni di euro per la ricerca, la cura e l’assistenza, riuscendo a curare oltre 2.000 bambini con una percentuale di guarigione dell’85%. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito comitatomarialetiziaverga.it.