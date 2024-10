“Zucche intagliate, spiriti maligni che alcuni alberi sono in grado di allontanare, radici mani di strega, fantasmi, scheletri, lupi ululanti, poteri magici della natura, racconti di feste diaboliche e tanto altro tutto da scoprire“. Un giardino dei misteri: anzi, i Giardini dei misteri. Sono quelli della Villa reale, dove l’1 novembre, il Gruppo Fai Giovani di Monza (con Reggia e Fai Monza) ha deciso di prolungare la notte dei fantasmi organizzando “un percorso tra paura e mistero alla scoperta degli alberi monumentali che da secoli abitano i Giardini”.

“I visitatori piccoli e grandi, sono invitati in un “luogo magico”, immersi in un’atmosfera misteriosa, per conoscere i monumenti verdi dei Giardini, la loro imponenza e longevità, anche attraverso leggende e aneddoti, a partire dalla festa pagana di Halloween”.

Halloween alla Villa reale di Monza: paura e mistero nei Giardini l’1 novembre, orari e costi

Gli orari: 10, 10.30, 11, 11.30, 12; costo 3-7 euro, iscrizioni sul posto.