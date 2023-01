Groane in lutto per “Ciato”, storico compositore, musicista e politico cerianese

È scomparso all’età di 90 anni Arnaldo Piuri, in arte Ciato, storico compositore, musicista e politico di Ceriano Laghetto. Malato da tempo, la notizia si è diffusa nella mattinata di oggi, venerdì 6 gennaio, incontrando la commozione di tutta i concittadini e di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. Lo scorso mese di dicembre era stato insignito dell’Anadin d’or, la massima benemerenza cittadina, proprio per i suoi meriti artistici e sociali. Non aveva potuto ritirare di persona l’omaggio del comune perché le condizioni di salute non glielo avevano permesso, ma aveva appreso con gioia e orgoglio il riconoscimento.

Groane in lutto per “Ciato”: un artista apprezzato sia in Italia e che all’estero

Ciato, è stato un grandissimo musicista, che ha dedicato alla sua arte tutta la vita, raccogliendo significative affermazioni in campo nazionale e internazionale. L’estate scorsa ha presentato in anteprima assoluta proprio a Ceriano Laghetto l’ultima sua grande opera, i “Notturni”, che si aggiungono alle grandi produzioni musicali realizzate nella sua lunga carriera. E poi l’esibizione a Lazzate in memoria dell’amico Cesarino Monti, nella ricorrenza dei dieci anni dalla scomparsa del Senatore del Carroccio. Proprio con la Lega e per la Lega, ha dedicato molta passione anche all’impegno politico e istituzionale, soprattutto nella difesa delle tradizioni e della cultura locale; a Ceriano Laghetto ha ricoperto il ruolo di assessore comunale, istituendo, tra l’altro, le borse di studio comunali.