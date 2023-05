Grave malore per Francesco Ferrario di Operazione Tanzania, apprensione a Villasanta

Sono ore di apprensione a Villasanta per Francesco Ferrario, presidente e fondatore dell’associazione Operazione Tanzania Villasanta 2 odv. Martedì 9 maggio ha avuto un grave malore mentre si trovava nella sua casa a San Fiorano. Ora è ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Gerardo. Accanto a lui il figlio Mirco e la moglie Sandra Zonca, compagna nelle tante attività missionarie dell’associazione.

“Chiediamo una preghiera per il nostro presidente Francesco Ferrario, ricoverato a causa di un forte malore. Forza Francesco”, hanno scritto i volontari sulla pagina Facebook dell’associazione.

Ferrario e la moglie, una vita spesa per i più poveri e bisognosi

Una vita, quella di Ferrario e della moglie, spesa da sempre a servizio dei più poveri e dei bisognosi. Operazione Tanzania Villasanta 2 odv ha festeggiato nel 2021 i primi trent’anni di attività con la pubblicazione di un libro, presentato in occasione di un incontro organizzato in Comune alla presenza del sindaco, Luca Ornago. Un’idea nata dalla volontà di un gruppo di volontari legati ai padri e alle suore missionarie della Consolata, finalizzata alla raccolta di offerte e aiuti con iniziative semplici come mercatini, tombolate e festival musicali, da destinare alla realizzazione di microprogetti in Tanzania tra cui la costruzione di pozzi, chiese, scuole e mulini.

Il sindaco di Villasanta: “Facciamo tutti il tifo per Francesco Ferrario”

Un impegno, quello di Francesco Ferrario e della moglie, che è stato concreto da subito, con numerosissimi viaggi all’attivo, l’ultimo nel 2016. Ma anche da Villasanta ha continuato ad aiutare i volontari in missione. Lo scorso anno Francesco attraverso indicazioni impartite via Whatapp è riuscito ad aiutarli a riparare la pompa di un pozzo che si era guastata.

«È sempre stato un uomo estremamente pratico e molto attivo – hanno ricordato il sindaco e la vice, Gabriella Garatti, sconvolti come tutta Villasanta alla notizia del malore che ha colpito il concittadino -. Lo abbiamo incontrato nel giorno delle celebrazioni per il 25 aprile. Come tutti facciamo il tifo per lui».