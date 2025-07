Il sindaco di Monza Paolo Pilotto perde mezzo punto nel Governance Poll 2025 del Sole 24 Ore e Noto Sondaggi. Ha un gradimento del 49% che significa -0.5% rispetto al 2024 e -2,2% dal giorno dell’elezione del 2022, quando vinse con il 51,2%.

Pilotto è nel gruppo dei primi sotto la soglia del 50% insieme a Nicola Fiorita di Catanzaro e Giorgio Abonante di Alessandri, come lui a capo di una maggioranza di centrosinistra, e con Massimiliano Sanna di Oristano (centrodestra).

Governance Poll 2025: davanti a tutti c’è il sindaco di Ascoli Piceno, Beppe Sala guadagna gradimento

Per la prima volta la classifica viene vinta da un sindaco di Fratelli d’Italia: al primo posto c’è Marco Fioravanti sindaco di Ascoli Piceno, in testa col 70% (ma -3.9 dall’elezione) e da tempo fra i primi ma non ancora sul gradino più alto del podio.

Secondo è Michele Guerra (Parma, 65% e -1.2%), terzi Vito Leccese di Bari e Gaetano Manfredi di Napoli (61%, il primo con -9.3 dall’elezione).

Il sindaco di Milano Beppe Sala ha un gradimento del 59% e guadagna +1.3% dall’elezione.