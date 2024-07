Governance Poll 2024: il sindaco di Monza è 63°, Pilotto nella classifica del gradimento

Il sindaco di Monza Paolo Pilotto alla posizione numero 63 del Governance Poll 2024 del Sole 24 Ore con l’Istituto demoscopico Noto. Pilotto ha un gradimento del 49,5%, -1,7 dalle elezioni del 2022 (eletto con 51,2%) ma anche in calo rispetto al 55,5% registrato lo scorso anno.

Il sindaco monzese si trova in compagnia dei tre colleghi del centrodestra Alessandro Ghinelli di Arezzo, Mario Pardini di Lucca e Michele Conti di Pisa.

Governance Poll 2024: il sindaco di Monza è 63°; Guerra di Parma è primo, Sala di Milano lascia la vetta

In vetta alla classifica dei sindaci c’è Michele Guerra di Parma con il 63%, pari al risultato dell’anno scorso, secondo posto per Gaetano Manfredi di Napoli (62%), terza posizione per Michele De Pascale di Ravenna (61%), tutti sindaci di centrosinistra.

Scivola indietro Beppe Sala, che lascia la vetta del 2023 e si trova 19° col gradimento al 57%: -0,7 dall’elezione), ma l’anno passato aveva fatto registrare il 65%.

Al quarto posto ci sono Luigi Brugnaro (Venezia), Giuseppe Cassì (Ragusa), Claudio Scajola (Imperia) e Matilde Celentano (Latina).

Governance Poll 2024: i presidenti di Regione

Tra i presidenti di Regione a conquistare la prima posizione è Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia, 68%) che scavalca sia Stefano Bonaccini (Emilia Romagna, 67%) che Luca Zaia (Veneto, 66%). Si conferma così il trio di testa che caratterizza da anni la classifica, ma ancora una volta a piazzamenti invertiti. Nono il presidente della Lombardia, Attilio Fontana.

Governance Poll 2024: calo di popolarità dei sindaci, la metodologia del sondaggio

Il dato più vistoso del ventesimo Governance Poll – si legge in una nota – è il calo di popolarità della maggior parte dei primi cittadini. Solo un sindaco su quattro incrementa il consenso rispetto al giorno delle elezioni.

La metodologia: il Governance Poll 2024 ha preso in considerazione 80 comuni capoluogo di provincia e le Regioni in cui vige la regola dell’elezione diretta. Non sono state testati i Comuni e le Regioni in cui si è votato nel 2024, oltre alla Liguria in cui il Presidente è sospeso dallo scorso maggio. Le interviste sono state effettuate tra maggio e luglio 2024 utilizzando sistemi misti: Cati, Cawi ed il sistema Tempo Reale di creazione dell’Istituto demoscopico Noto Sondaggi. La numerosità campionaria in ogni Regione è stata di 1.000 soggetti e di 600 elettori in ogni Comune, disaggregati per genere, età ed area di residenza.