Gli ex dipendenti comunali trascinano in tribunale il municipio di Camparada per non restituire 250mila euro

Gli ex dipendenti o i loro eredi trascinano in tribunale il Comune di Camparada per contestare l’ingiunzione di pagamento emessa dallo stesso municipio per farsi restituire 250mila euro (interessi compresi) erogati a due impiegati come anticipo della pensione tra il 2001 e il 2006 a termine del loro rapporto lavorativo.

Gli ex dipendenti comunali e l’ingiunzione di pagamento

Infatti dopo un’attenta analisi dei bilanci da parte del funzionario in municipio si è scoperto che l’ente non era assolutamente tenuto a dovere versare circa 100mila euro a testa ad ogni ex lavoratore perché sarebbe stato compito dell’Inps in quanto ente di previdenza. Le notifiche stilate dall’ufficio ragioneria del Comune di Camparada lo scorso mese di novembre e recapitate all’ex lavoratore in un caso e agli eredi dell’altro (poiché scomparso qualche anno fa) in cui si invitavano a rifondere quelle importanti cifre ricevute quasi 20 anni orsono non devono essere piaciute ai destinatari dell’ingiunzione che hanno deciso di adire le vie legali.

Gli ex dipendenti e la causa in tribunale

Tanto che sul finire dello scorso gennaio al Palazzo Comunale sono stati protocollati due ricorsi al tribunale di Monza e l’amministrazione locale ha quindi deciso di far resistere in giudizio il sindaco Mariangela Beretta e di affidare la difesa legale all’avvocato Francesco Basile con studio a Milano.