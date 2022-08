Giussano: una fuga di gas fa intervenire i vigili del fuoco

Una fuga di gas mette in allarme i residenti e fa intervenire i vigili del fuoco. Nel pomeriggio di martedì 16 agosto in via Statuto a Giussano alcuni abitanti del civico 8 hanno avvertito uno strano odore di gas tanto che hanno deciso di chiamare il 115.

Giussano: una fuga di gas e i pompieri di Seregno

Sul posto è intervenuta una squadra di pompieri di Seregno, che dopo una serie di verifiche hanno accertato che c’era una perdita in un tubo vicino a un contatore. Una volta messa in sicurezza l’area, il compito di ripristinare il servizio è stato affidato all’azienda del gas che provvederà alla riparazione definitiva. Molti residenti curiosi si sono affacciati in strada per capire cosa stesse accadendo.