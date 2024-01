Giussano, un motocarro si ribalta in via Garibaldi: sul posto i vigili del fuoco

Serata di lavoro per i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza, che sabato 20 gennaio, alle 22.30 circa, sono intervenuti a Giussano, in via Garibaldi, a causa di un incidente stradale, che ha coinvolto un motocarro. Il mezzo, dopo essere finito contro le automobili parcheggiate, si è ribaltato. L’occupante è comunque sceso in maniera autonoma, prima di essere soccorso dal personale di un’ambulanza della Croce Bianca di Mariano Comense e trasportato all’ospedale di Cantù in codice verde.

Incidente: permanenti e volontari di Seregno per i soccorsi

Un primo piano del mezzo incidentato

Le operazioni di soccorso e per il ripristino delle condizioni di sicurezza nella strada hanno coinvolto un’autopompa del distaccamento permanente dei vigili del fuoco di Seregno ed il carro fiamma dei volontari seregnesi.